Блогер прокоментувала скандальний епізод в Полтавському аеропорті.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін втрачає політичну вагу. Так блогер і експерт Тетяна Лупова прокоментувала публічний ляпас, який Льовочкін отримав на Полтавщині.

"Один з лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін стрімко втрачає політичну вагу. Його знову принизили, давши прилюдного ляпаса. Цього разу - в Полтавському аеропорті, де не дозволили вийти з літака. Льовочкін звик, що для нього закони не писані - і вирішив сісти в закритому на реконструкцію аеропорті в Полтаві. Хоча там заборонено було приймати борти з людьми. Це - питання безпеки. Але нардеп змусив пілотів збрехати, що літак - порожній, і посадка у зачиненому аеропорту вимушена", - зазначила Лупова.

За її словами, піклуючись про життя людей, в Полтавській ОДА дали дозвіл на посадку літака. Але коли дізналися, що їх обдурили, - не дозволили лідеру ОПЗЖ і його оточенню навіть вийти з літака.

"Зрештою вони простояли зо дві години просто на полосі, бо далі їх не пускали. А потім були змушені вилетіти на Харків. Принагідно нагадую, що не так давно Льовочкіна включили до санкційного списку РФ. І тепер його роль як одного з лідерів головної проросійської партії країни - під великим питанням. Вже точно зрозуміло, що колишній сірий кардинал Януковича більше не всесильний. І якщо він дуже швидко не зрозуміє цього сам (а він, вочевидь, досі не може в таке повірити), то все може закінчитися для нього дуже невдало. Від приєднання до свого давнього друга Дмитра Фірташа у Відні до приєднання до свого давнього ворога Віктора Медведчука під арештом", - констатувала Тетяна Лупова.

Автор: Григорій Бондар