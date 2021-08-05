Відносини України та Лукашенка суттєво погіршилися після подій у Білорусі влітку 2020 року.

Олександр Лукашенко вважає чинну політику України "додатковою загрозою для Білорусі".

Про це він заявив на нараді 5 серпня, цитує Белта.

На початку зустрічі Лукашенко повідомив, що зібрав керівництво практично всіх основних силових структур, щоб обговорити не тільки ситуацію довкола західного і частково південного кордону Республіки, а й довкола країни.

Насамперед, сказав він, це стосується політики блоку НАТО.

Читайте такожДепутати Європарламенту виступили з різкою заявою через смерть Шишова в Києві"У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору щодо позиції братньої нам України. Народ нам близький, рідний, але керівництво України, ведучи антинародний курс, взяло за орієнтацію конфронтацію. Ми не кажемо, куди вони там – на Захід, на Схід ідуть, на Південь – неважливо. Це їх справа визначатися. Але в основі політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, яку ми не мали раніше", – заявив Лукашенко.

Що передувало

Вранці 3 серпня у парку Києва знайшли повішеним білоруського активіста Віталія Шишова. Хлопець був головою Білоруського дому в Україні та допомагав біженцям з Республіки облаштовуватися в Києві.

Крім того, Шишов перевіряв дані тих, хто в’їжджав до країни, оскільки серед прибулих можуть бути й замасковані співробітники білоруської спецслужби. Поліція, з-поміж наявних версій, розглядає умисне вбивство.

Низка українських посадовців публічно запідозрили КДБ Білорусі у злочині.

Відносини України та Лукашенка суттєво погіршилися після подій у Білорусі влітку 2020 року, коли силовики жорстоко розігнали масові протести противників режиму. Тоді дії Лукашенка, якого ні Україна, ні ЄС не визнають президентом, засудили багато країн світу.

Автор: Яна Ставська