Він переконаний, що президент РФ "поважає Францію".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Володимир Путін прийняв рішення про напад на Україну через образу, що переросла в параною.

Про це пише BFM TV.

За словами Макрона, зосередивши наступ на Донбасі, російський президент прагне "досягти перемоги і націлитися на славний військовий парад 9 травня".

"Я дуже мало вірю в нашу колективну здатність посадити його за стіл переговорів у короткостроковій перспективі", - сказав він.

Президент переконаний, що ізоляція Путіна після введених у 2014 році санкцій тільки погіршила ситуацію.

"Роль Covid також не слід недооцінювати ( ...) для багатьох керівників, які вже були на межі самотності (...) Він місяцями залишався в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими політиками", - говорить Макрон.

Він пояснив свої приватні телефонні дзвінки президенту РФ необхідністю знати, як далеко той зможе зайти.

Також Макрон вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою Заходу". Однак "у нього дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями".

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франції потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

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