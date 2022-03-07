Небажання Путіна припинити вогонь "ускладнило" їхні переговори.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не очікує в найближчі тижні припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Про це пише AP.

Він сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що будь-який реальний діалог повинен слідувати за припиненням вогню, але той відмовився від цього.

"Я не думаю, що найближчими днями і тижнями буде знайдено дієве рішення шляхом переговорів", - сказав Макрон на форумі в Пуассі.

За його словами, Путін робить "історичну помилку", коли веде війну проти "братів" українців. Також він підкреслив необхідність поважати народи всіх країн "і стежити за тим, щоб жодна нація, жоден народ не були принижені", в тому числі росіяни.

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