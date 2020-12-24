Трамп помилував та пом’якшив вироки 29 засудженим.

В середу ввечері Дональд Трамп оголосив про 26 помилувань для високопосадовців, засуджених за корупцію, сексуальні домагання тощо. Серед них є і фігуранти гучних справ, зокрема екс-керівник його виборчого штабу Пол Манафорт.

Про це повідомляє CNN.

Читайте такожNew York Times: Україна виходить з тіні Трампа, і Зеленський чекає нових можливостей

Журналісти зауважили, що помилування вже входить у звичку Трампа. Його так зване милосердя стосується насамперед осіб, лояльних до нього.

Манафорт провів у в’язниці близько двох років за банківське і податкове шахрайство, незаконне іноземне лобіювання. Потім його відпустили через пандемію коронавірусу під домашній арешт.

Кого ще помилували

Ще один помилуваний – давній радник, політконсультант і лобіст Роджер Стоун. Його засудили за неправдиві свідчення в Конгресі, зокрема щодо зв’язків із сайтом WikiLeaks, де оприлюднили матеріали проти суперниці Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. У переліку помилуваних також фігурує Чарльз Кушнер – він сват Трампа.

Трамп помилував та пом’якшив вироки 29 засудженим.

Манафорт та Україна: що відомо

До того, як приєднатися до виборчої команди Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт працював в Україні на уряд проросійського президента. Але режим його клієнтів був повалений під час протестів у 2014 році.

Справа Манафорта була частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йшлося, що Манафорт і його екс-бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, Партії регіонів та «Опозиційного блоку».

Після того, як суд присяжних у США визнав вину американця, український генпрокурор Юрій Луценко відкрив кримінальні розслідування проти колишніх його спонсорів в Україні. За його словами, проблема в тому, що вони платили Манафорту, поки були на державній службі. А це може суперечити законам, які забороняють вести приватний бізнес держслужбовцями. Серед тих, кого може стосуватися розслідування, Луценко назвав олігарха Ріната Ахметова, який був депутатом Верховної Ради, коли платив Манафорту.

У 2017 році уряд України зупинив усі розслідування на тлі переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про передачу протитанкових ракет для української армії, яка веде боротьбу проти російських атак.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська