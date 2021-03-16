Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Кандидат від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-центр партії "ЄС".

Вона це зробила на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

"Я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло", - пояснила вона.

Вибори в Україні

22 січня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів 28 березня. Передвиборна агітація триватиме до 26 березня. Традиційно субота перед виборчою неділею (27 березня) – день тиші. Результати проміжних виборів ЦВК має встановити до 12 квітня.

Раніше Комісія вже зареєструвала 25 кандидатів в народні депутати: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея та Йосипа Резеша – в ОВО № 87.

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Автор: Олег Давигора