Третя країна, де найбільша кількість українців, - Чехія, зазначив прем'єр.

На початку війни повернутися в Україну хотіли 95% громадян, які були вимушені виїхати за кордон, а станом на сьогодні - це менш як 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції сьогодні в Києві. За його словами, з 7,5 млн громадян, які виїхали, станом на сьогодні близько 900 тисяч українців перебувають в Польщі, близько 1,3 млн - в Німеччині.

"Всі інші розосереджені. Третьою країною, де найбільша кількість українців, є Чехія... Згідно з опитуванням, на початку війни понад 95% українців виявили бажання повернутися. Сьогодні, на жаль, війна триває довго. Відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні уже менш як 80% українців готові повернутися додому", - заявив він.

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Шмигаль також зауважив, вони чекають відповідних безпекових умов, розв'язання питань з наявністю житла та роботи. "Над цим на потрібно працювати. І, власне, в цьому буде завдання Міністерства повернення українців", - додав прем'єр-міністр.

Важливі новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, в серпні президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства української єдності". Він наголосив на необхідності модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців.

Народний депутат України Євгенія Кравчук заявила, що міністерство планують створити до кінця року. За її словами, ідея створення нового міністерства є на часі.

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