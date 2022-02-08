Як сказав президент Франції, ці гарантії повинні посприяти деескалації ситуації та посилити безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон у Києві заявив про необхідність пошуку "гарантій безпеки", які будуть влаштовувати усіх на європейському континенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції зазначив, що виступає за відновлення безпекового оборонного порядку на європейському континенті.

"Нам треба повернутись до певних систем гарантій, які б гарантували нам усім цей порядок", - додав Макрон і сказав, що обговорив ці питання у Москві з Путіним, а в Києві з Зеленським.

Також французький лідер зазначив, що постійно обговорює ці питання з європейськими і американськими партнерами.

"Найближчими днями й місяцями нам треба усім спільно зробити все необхідне для того, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли надати гарантії і отримати як результат значну деескалацію і значне посилення безпеки", - заявив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Макрон заявив, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету України. "Нам треба продовжувати методично і рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських домовленостей", - зазначив президент Франції.

Також він наголосив на необхідності розвитку широкого діалогу з усіх питань безпеки з інноваційним підходом. Макрон підкреслив, що цей діалог має створити новий безпековий оборонний порядок, який би влаштовував усіх на континенті.

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Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

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