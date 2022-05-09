За словами самопроголошеного очільника Білорусі, не потрібні жодні резолюції ООН, щоб зрозуміти, що близько 50 держав згуртувалися на Заході проти однієї Росії.

Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь не має ні юридичного, ні морального права не підтримувати Росію.

Про це диктатор заявив 9 травня для видання "БЕЛТА".

"Чи не час почути одне одного і зупинитися? Адже ніхто з вас не хоче війни, але європейські столиці зробили все, щоб вона відбулася. Наразі уже ні для кого не секрет, що весь західний світ воює проти Росії в Україні. А нам дорікають у тому, що ми підтримуємо Росію. Схаменіться! Білоруси не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати Росію. Ми завжди були разом, ми завжди були єдині. І що б ви не робили, які б стріли не кидали в наш бік, у вас не вийде нас розірвати на шматки та роз'єднати", - сказав Лукашенко.

За словами самопроголошеного очільника Білорусі, не потрібні жодні резолюції ООН, щоб зрозуміти, що близько 50 держав згуртувалися на Заході проти однієї Росії.

"Не треба переводити стрілки на нас. Ми не агресори. Але, залишаючись союзником і стратегічним партнером братської Росії, ми її всіляко підтримуватимемо", - наголосив Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що не очікував, що "спецоперація" Росії в Україні затягнеться.

Вас також можуть зацікавити новини: