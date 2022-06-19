Посол США Бріджит Брінк зазначила, що в інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі.

Посол США Бріджит Брінк заявила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і допоможуть здобути перемогу у війні з РФ.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Україна не зазнає поразки, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це дуже важливо для України і дійсно важливо для європейської безпеки. Це дійсно важливо і для Америки, тому що, як сказав президент Байден, те, що сталося, є обурливим з моральної точки зору, це неспровокований, невиправданий напад на суверенну країну", - сказала посол.

Вона додала, що в інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі – це життєво важливо. "Так що наслідки дійсно виходять далеко за межі України. Ми всі прекрасно розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу", - заявила вона.

"Ми не маємо дозволяти, щоб державні кордони змінювалися силою", - висловила впевненість посол.

Стосовно ймовірних переговорів України і РФ, Брінк зазначила, що вибір часу та змісту переговорів буде на розсуд лише українців.

Крім цього посол сказала, що США зацікавлені взяти участь у відбудові України. За її словми, у липні у Лугано (Швейцарія) відбудеться конференція, на якій обговорюватиметься це питання. "Я вірю, що мій уряд захоче підтримати Україну всіма можливими способами. Я думаю, ми також запропонуємо, щоб Україна взяла на себе провідну роль у визначенні того, як саме найкраще провести реконструкцію", - сказала посол.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що США надали Україні пряму допомогу в розмірі мільярда доларів на підтримку економіки.

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