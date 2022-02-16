Лідерка "Батьківщини" фактично підтримала флешмоб президента.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у День єднання поділилася патріотичним фото із чоловіком.

Світлина з’явилася в Facebook політикині.

На фото Тимошенко позує поруч з чоловіком Олександром. Обоє тримають в руках прапор України.

Тимошенко цією світлиною привітала українців із Днем єднання.

"Ми з тобою одної крові – української!", - зазначила лідерка "Батьківщини".

Фактично Тимошенко підтримала флешмоб президента Володимира Зеленського #UAразом, проте хештегу вона не додала.

Водночас коментатори по-різному сприйняли публікацію Тимошенко. Частина фоловерів засипали політикиню та її чоловіка компліментами, а ще частина розкритикувала її допис.

Нагадаємо, у День єднання Володимир Зеленський звернувся до українців і зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

У День єднання на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом. Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою. Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців.

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