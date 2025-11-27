Під час переговорів у Женеві делегації США та України скоротили список із 28 пунктів до 20 і досягли суттєвого взаєморозуміння щодо 18.

Президент США Дональд Трамп дав старт останнім мирним переговорам щодо України минулого тижня після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо заявили, що новий план із 28 пунктів може призвести до прориву. Про це повідомили представники адміністрації виданню Axios.

Зазначається, що ця зустріч відбулася в Білому домі 18 листопада і стала основою для переговорів у Женеві. Тоді ж Трамп рекомендував міністру армії США Дену Дрісколлу донести цю пропозицію до України. Він тоді вже планував свій візит до Києва, щоб оцінити боєздатність і бойовий дух українців.

За словами співрозмовника журналістів, місія Дрісколла полягала в тому, щоб оцінити поточну ситуацію на полі бою, безпосередньо взаємодіючи з військовими.

Видання пише, що під час переговорів у Женеві делегації США та України скоротили список із 28 пунктів до 20 і досягли істотного взаєморозуміння щодо 18. Два інші пункти не обговорювалися публічно, оскільки це були "делікатні питання". Журналісти зазначають:

"Ці два питання, судячи з усього, стосуються територій і гарантій безпеки для України".

Важливо, що план щодо України з 28 пунктів сформулювали спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Потім Венс і Рубіо визнали документ прийнятним для обговорень і скликали нараду в Білому домі, щоб отримати схвалення Трампа.

За словами джерела видання "це був не просто документ".

"Це був документ, який тепер мав запустити процес", - сказав він.

"Мирний план" США - останні новини

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що делегації України та США зустрінуться наприкінці цього тижня, для обговорення мирного плану, який був затверджений під час зустрічі в Женеві.

Державний секретар Марко Рубіо сповістив європейських союзників, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

