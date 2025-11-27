Ключова задача України – якнайшвидше досягти тривалого та достойного миру

Делегації України та США зустрінуться наприкінці цього тижня, для обговорення мирного плану, який було затверджено під час зустрічі у Женеві. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України. Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", – написав він.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше кремлівський диктатор Путін зробив ряд заяв щодо завершення війни в Україні. Зокрема він сказав, що РФ продовжуватиме війну в Україні, допоки Київ не "піде із зайнятих ним територій". Також він заявив, що домовлятися про мир з Україною нібито "неможливо юридично".

Тим часом The Times пише, що Кремль послав сигнал США, давши зрозуміти, що РФ не піде на поступки під час перемовин. Зазначається, що Москва не виявила жодного інтересу до угоди, яка б не задовольняла всім її вимогам.

