Зусилля Вашингтона наштовхуються на позицію Кремля, Путін, як і раніше, не готовий до будь-яких поступок.

Майже чотири роки війни між Росією та Україною принесли майже чотири роки мирних планів - і майже чотири роки провалених переговорів. Однак, спираючись на свій успіх у Газі, нинішній президент США Дональд Трамп ініціював нову спробу покласти край повномасштабним бойовим діям.

У звичній для нього манері американський лідер спробував протиснути угоду "силою особистості" і жорстким дедлайном, просуваючи набір тез на одній сторінці, що мали привести до миру, пише The Telegraph. Як і в угоді щодо Гази, у плані було передбачено мирну групу під керівництвом Трампа, обмін полоненими та міжнародне фінансування відновлення.

Але на відміну від Гази, цього разу ініціатива вперлася в лідера, який не готовий до миру, заявляють журналісти. "Немає жодних ознак того, що Росія хоче укласти угоду. І в цьому суть: мир за будь-яку ціну, до якого зараз, схоже, схиляються США, - це не мир", - заявила експосол США в Україні Бріджит Брінг у коментарі NPR.

Новий мирний план - головні проблеми

Деталі нової ініціативи з'явилися на початку минулого тижня. США через спецпосланця Стіва Віткоффа вели роботу з Москвою над 28-пунктним планом, згідно з яким Україна мала б поступитися Росії усім Донбасом, обмежити чисельність армії 600 000 військовослужбовців і відмовитися від наміру вступити до НАТО (яке начебто більше не прийматиме нових членів).

В обмін Росія зобов'язалася б не завдавати нових ударів по Україні - під загрозою відновлення санкцій. Трамп активно підтримав пропозицію, розраховуючи на чергову гучну угоду і, можливо, на Нобелівську премію миру. Він встановив крайній термін - до Дня подяки (27 листопада), давши Києву час до четверга прийняти умови.

План викликав шок в Україні та європейських столицях - там вказали, що він фактично заохочує російську агресію, пише ЗМІ. Далі послідувала дипломатична метушня: американські та українські представники зустрілися в Женеві в неділю, щоб переписати план.

Як повідомляється, вже у вівторок глава армії США Ден Дрісколл провів переговори з російськими та українськими представниками в Абу-Дабі. Також обговорюється можлива зустріч президента України Володимира Зеленського і Трампа. Сам президент США заявив, що зустрінеться з українським лідером тільки коли угода буде на фінальній стадії.

Таке вже було

Досвідчені спостерігачі нагадують: подібне вже відбувалося двічі - у квітні, коли "фінальна пропозиція" Трампа закінчилася одним із найбільших російських ударів за всю війну, і в серпні, коли саміт Трамп-Путін ні до чого не призвів.

Чому ж спроба повторюється саме зараз, відповіла старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Centre Тетяна Станова. "По-перше, Віткофф переключився з Гази на Україну - у нього просто з'явилося більше часу. По-друге, це пов'язано із ситуацією в Україні", - сказала вона.

У матеріалі йдеться, що на тлі корупційного скандалу і труднощів на фронті тиск на Зеленського посилюється. Але Путін, навпаки, знову і знову демонструє, що його вимоги - анексія територій, контроль над Україною, заборона на розширення НАТО - залишаються незмінними, і якщо їх не виконають, війна продовжиться.

"Позиція Путіна проста: ми готові закінчити війну хоч завтра, якщо українці приймуть усі наші вимоги. Компроміси неможливі", - каже Станова. Це робить порівняння з Газою вельми обмеженими.

ХАМАС був ослаблений. Ізраїль підходив до завершення своїх військових цілей. Палестинці хотіли припинення бомбардувань, а ізраїльтяни - повернення заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припустився величезної тактичної помилки, посварившись із Катаром - і це дало Трампу певні важелі тиску.

Але ситуація з Україною інша: Зеленський зберігає підтримку суспільства, незважаючи на звинувачення його оточення у спробі вкрасти $100 млн з енергетичного сектора, пише ЗМІ. Путін же, який виріс у Ленінграді з пам'яттю про блокаду, прекрасно розуміє ціну затяжного очікування - і готовий тягнути час.

Заступник директора програми "Росія-Євразія" Chatham House Ореста Луцевич пише, що 28-пунктний план - частина "майстерної" операції Путіна, спрямованої на виграш часу для армії. "Путін використовує Трампа, щоб виграти час", - зазначає вона. Його цілі - зірвати виконання нафтових санкцій, які набрали чинності 21 листопада 2025 року, і затягнути ухвалення закону про вторинні санкції в Конгресі США.

Мирний план Трампа - рішення і наслідки

Москва швидко відкинула контрпропозиції європейських країн і у вівторок дала найбільш зрозумілу відповідь: вона вдарила по Україні 22 ракетами і більш ніж 460 дронами, убивши сімох мирних жителів. Це була четверта за масштабами дронова атака за всю війну.

Крім того, раніше УНІАН повідомляв, що поганий мир для України стане джерелом проблем і для США. Такий документ не зможе стримати агресію РФ у майбутньому.

