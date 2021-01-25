25 січня моряки Маріуполя вийшли на акцію проти корупції у сфері морських перевезень і складної системи дипломування, пише 0629.com.ua.

Мітинг відвідали кілька десятків осіб з плакатами "Морські документи - 6 000 у.о", "200 000 моряків залишаться без роботи через корупцію" та іншими.

Головні вимоги протестувальників - відставка міністра інфраструктури України Владислава Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Також моряки вимагають спрощення системи дипломування.

За словами моряків, раніше необхідні документи можна було оформити у Маріуполі, але тепер для отримання робочого диплома і підвищення кваліфікації їм треба їхати для складання іспитів до Одеси або Херсона.

Як зауважив один з учасників протесту, для складання іспитів також потрібні великі суми грошей. Відомі випадки, коли морякам не давали здати необхідні іспити без хабаря у розмірі 4-8 тис. євро.

Іншою вимогою моряків є скасування іспитів для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків зі схваленим стажем. Така можливість передбачена у Міжнародній конвенції про підготовку моряків від 1978 року, яку Україна ратифікувала 25 років тому. Відповідний законопроєкт про це був зареєстрований рік тому, але Верховна Рада України його досі не розглянула.

Раніше журналісти повідомляли, що міністерство Криклія встановило непідйомні тарифи на портові збори для судновласників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН