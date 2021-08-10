На його переконання, спортсмени мають "тримати високий рівень відповідальності за країну".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував ситуацію навколо української спортсменки Ярослави Магучіх, що стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту. Її розкритикували за фото з російською атлеткою Марією Ласіцкене.

Як пояснив Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", українські спортсмени на міжнародних змаганнях мають "тримати високий рівень відповідальності за країну".

"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення і участі в офіційних брифінгах і пресконференціях все-таки громадяни України зобов’язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на знакові змагання планетарного масштабу, — розповів омбудсмен.

За його словами, зустріч з Гутцайтом мала декларативний характер.

На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, Кремінь відповів, що не поділяє "принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

Водночас він наголосив на важливості спортивної дипломатії.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окрему увагу, а дарма. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - підсумував він.

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19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом у мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене одразу після змагань, остання тримала прапор Олімпійського комітету Росії.

В Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Також заступниця глави Міноборони підтвердила, що бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Автор: Дмитро Захаров