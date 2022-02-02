Там припустили, що це слово було вжито недоречно.

У Білому домі заявили, що більше не будуть описувати можливе вторгнення Росії в Україну як "неминуче".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Там припустили, що це слово було вжито недоречно. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, використовувала це слово одного разу.

"Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення", - пояснила вона.

Нагадаємо, минулого тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути "неминучим", що викликало негативну реакцію в Україні. Українські чиновники, включно з президентом Володимиром Зеленським, не погодилися з цим і заявили, що описи можуть викликати паніку та економічні потрясіння.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

Восени минулого року РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових та техніки. В Україні та низці країн заходу попереджали, що РФ може зважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці січня поточного року американський президент Джо Байден говорив, що США не мають наміру відправляти своїх військових в Україну.

Того ж місяця секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що стягнутих до кордону з нашою країною військ Росії недостатньо для повномасштабного вторгнення.