За словами Подоляка, питання, які можуть винести на референдум, не порушуватимуть Конституцію.

Референдум щодо Донбасу в Україні проведуть у тому випадку, якщо цього вимагатиме переговорний процес.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

Раніше проведення референдуму по Донбасу допустив президент Володимир Зеленський. На прес-конференції 20 травня Зеленський зазначив, що формат референдуму може бути ініційований народом України.

За словами Подоляка, це не означає, що тема Донбасу стане однією з перших, яку винесуть на референдум.

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"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що питань або рішень, які будуть порушувати Конституцію, на референдум виносити не будуть.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав пораду президенту РФ Володимиру Путіну, як припинити розв'язану Росією війну на Донбасі.

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Автор: Юрій Годован