Голоси на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі на Прикарпатті рахують п'яту добу.

У Надвірній на Прикарпатті під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів, які були на користь одного кандидата, стверджують члени дільничної комісії.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранка.

Читайте такожНа двох дільницях округу № 87, де перемагав кандидат від "ЗА майбутнє", вибори визнали недійснимиЗа їхніми результатами, було 377 голосів "за" Олександра Шевченка. А ось в окружкомі при перерахунку 100 бюлетенів зникли. За справу взялася поліція.

Члени окружкому запідозрили, що бюлетені могли вкрасти з приміщення, незважаючи на охорону. Вибори на цій дільниці в Микуличині визнали недійсними. Після слідчих дій комісія продовжила роботу і працювала до 6 ранку. Одній представниці дільниці стало зле, жінці викликали "швидку".

Голоси на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі на Прикарпатті рахують п'яту добу. Переможець ще не визначений. Між лідером - кандидатом від партії "Слуга народу" Василем Вірастюком та Олександром Шевченком від "За майбутнє" різниця у майже сімсот голосів.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори у 87 окрузі відбулися 28 березня. У цьому окрузі від партії "За майбутнє" балотувався Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

11 лютого з'їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі № 87, а 23 лютого ЦВК офіційно зареєструвала Василя Вірастюка від Партії "Слуга народу" кандидатом у нардепи.

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Автор: Ольга Робейко