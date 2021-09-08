З цього питання були консультації з послом США та багатьма українськими посадовцями.

Фракція "Слуга народу" не підтримуватиме звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова фракції "СН" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання з приводу підтримки проекту постанови про звернення ВРУ до Конгресу США з цього приводу, який сьогодні має розглядатися на позачерговому засіданні парламенту.

Він зазначив: "Станом на зараз ми схиляємось до того, що ми не будемо підтримувати постанову".

Він також зазначив, що з цього питання були консультації, зокрема з послом України в США, міністром закордонних справ України, віце-прем’єр-міністром України Ольгою Стефанішиною та рядом експертів.

Читайте такожУ ЄС дали "зелене світло" на продовження санкцій проти російських окупантів ще на піврокуАрахамія зазначив, що фракція буде на засіданні, щоб висловити свою думку з цього питання.

Він також сказав, що такий статус давався країнам, які не можуть бути членами НАТО. "Але в нас інша ситуація в Україні, в нас в Конституції написано, що ми рухаємося до НАТО, в нас є дорожня карта, яким чином ми маємо потрапити до НАТО, ми робимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО, тобто це не наш статус", - наголосив Арахамія.

За його словами, існують ризики, якщо ухвалювати таке рішення парламентом. Оскільки в США є частина посадовців, які не хочуть надавати Україні підтримку щодо вступу в НАТО, таке звернення може віддалити Україну від вступу до НАТО.

Арахамія нагадав, що в Афганістану був статус основного союзника, і "бачимо, чим це закінчилося". "Тому ми не будемо підтримувати", - сказав він.

Що передувало

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "політичною диверсією" намір парламенту звернутися до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

Сьогодні, 8 вересня, на позачерговому засіданні парламенту, яке має відбуватися відразу після чергового, розглядатиметься проект постанови, ініційований депутатами опозиційних фракцій, зокрема "ЄС", "Голос", з реєстраційним номером 5380.

Автор: Надя Пришляк