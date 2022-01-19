Це зроблено на тлі зростаючих побоювань з приводу можливого російського вторгнення в Україну.

У той час як держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні, адміністрація Джо Байдена заявила про виділення цій країні додаткової військової допомоги оборонного характеру ще на $200 млн.

Це зроблено на тлі зростаючих побоювань з приводу можливого російського вторгнення в Україну, передає Голос Америки.

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту повідомив, що допомога була схвалена в кінці грудня 2021 року в рамках американських зусиль з метою допомогти Україні захистити себе.

Читайте такожНе можна залишити Росію безкарною, аби не відкрити "скриньку Пандори" - Блінкен

Однак до сьогоднішнього дня адміністрація відмовлялася давати коментарі з цього приводу. Представник адміністрації не був уповноважений обговорювати цю тему публічно до зустрічей Блінкена в Києві і виступав на умовах анонімності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. У столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для того, щоб "зміцнити прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України".

Вас також можуть зацікавити новини: