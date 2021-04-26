Станом на сьогодні лише два народних депутати перебувають на лікарняному через COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
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Він зазначив, що парламент робить усе для того, аби не допустити поширення коронавірусної хвороби всередині ВР.
"Станом на сьогодні лише два народних депутати перебувають на лікарняному. Гірша ситуація в апараті - понад 20 людей сьогодні хворіють на COVID-19", - повідомив спікер.
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