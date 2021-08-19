Українські дипломати день і ніч працюють над евакуацією українців з Афганістану, де влада перейшла до радикального руху Талібан.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що наразі ситуація в Афганістані, де влада перейшла під контроль радикального руху Талібан, не впливає на підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його запитали, чи може поточна ситуація в Афганістані вплинути на візит президента України до США.

"Те, що відбувається в Афганістані зараз - може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів. Ще раз наголошую, ми розуміємо, у якій халепі опинилися Сполучені Штати, і у Вашингтоні зараз дуже непросто. Ми готові допомагати партнерам чим можемо. Але станом на зараз ніяких негативних сигналів немає", - сказав Кулеба.

Читайте такожЗасновниками "Кримського саміту" будуть понад 40 країн та організацій: повний перелікТакож глава МЗС сказав, що поки не може розкривати деталі того, що відбувається в Афганістані.

"Вдень і вночі ми працюємо над евакуацією наших громадян і створюємо усі можливості, вирішуємо мільйон найнесподіваніших питань, скажу вам чесно, для того, щоби можна було вивезти наших громадян", - заявив Кулеба.

Вашингтоні зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня. Спочатку зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі планувалася на 30 серпня.

Захоплення талібами Афганістану

У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух Талібан дуже швидко почав захоплювати усі міста в країні.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

18 серпня військово-транспортний літак Збройних сил України вилетів з Києва і чекатиме в Омані на дозвіл приземлитися в аеропорту Кабула (Афганістан) з метою евакуації українських громадян, які хочуть залишити цю країну після приходу до влади радикального руху Талібан. На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу.

Автор: Віталій Саєнко