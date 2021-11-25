Раніше Кремінь виступив за перейменування кількох десятків населених пунктів.

Народний депутат від провладної "Слуги народу" Максим Дирдін жорстко відповів мовному омбудсмену Тарасу Креміню на його вимогу до місцевої влади перейменувати низку населених пунктів. Зокрема, "слугу" обурила ідея про перейменування міста Первомайськ Миколаївської області, від якого він обирався в Раду.

Як пишуть "Никвести", про це Дирдін заявив під час сесії Первомайської міської ради.

Депутат запевнив, що не дозволить перейменувати Первомайськ.

"Є різні думки, різні позиції з цього питання. Я хочу сказати від себе. Поки я народний депутат України по Первомайському району ніяка зміна назви через Верховну Раду не пройде без узгодження з жителями міста Первомайськ. Це стосується не тільки міста Первомайськ, це стосується будь-якого села, селища Первомайського району. Без слухань, без референдуму, без обговорення - таке рішення прийматися без думки жителів не буде. Я запевняю вас у цьому", - заявив"слуга".

Перейменування міст: що саме запропонував Кремінь

3 листопада уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до органів місцевого самоврядування з пропозицією змінити кільком десяткам населених пунктів назви відповідно до норм української мови. "Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждовка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ і багато інших", – зазначив він.

Після цього в Раді заговорили про звільнення мовного омбудсмена.

Автор: Віолетта Орлова