Двоє невідомих почали ображати народного депутата, а потім завдали кілька ударів.

У Голосіївському районі Києва невідомі напали на народного депутата України Олександра Юрченка.

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Про це з посиланням на джерело повідомило OBOZREVATEL.

"Двоє невідомих підійшли до парламентаря, почали чіплятися і ображати його, а потім завдали кілька ударів. Після цього вони зникли на автомобілі Volkswagen", - розповів співрозмовник журналістів.

За його словами, в місті оголошено план-перехоплення.

Олександр Юрченко пройшов у Раду від "Слуги народу", але був виключений з фракції СН на тлі корупційного скандалу.

Корупційний скандал з Юрченком: що відомо

17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків. Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд Юрченко обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 3 млн 1 тис.656 грн.

Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього наділи електронний браслет. 4 листопада суд постановив е-браслет з підозрюваного зняти.

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Автор: Дмитро Захаров