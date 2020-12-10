У вівторок, 15 грудня, народні депутати можуть розглянути кадрові питання.
Про це в Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Кажуть, у вівторок (15.12) хочуть, крім бюджету і законів, ще й кадрові питання вирішити. Наприклад, можуть винести на міністра освіти чинного в.о. Шкарлета (Сергія Шкарлета - УНІАН)", - зазначив він.
Железняк додав, що, згідно із законом щодо реорганізації громад і районів, який набрав чинності, повноваження Шкарлета як виконувача обов'язків "вкрай обмежені".
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Призначення Шкарлета в МОН
- 25 червня Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти і науки.
- Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, в червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання про наявність плагіату в його дисертаціях і "політичну ангажованість" через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.
- Вчені виявили в його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.
- Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або в співпраці з іншими вченими, або ж тільки під його редактурою. Він також заявив, що оскаржуватиме висновки щодо плагіату в суді.
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