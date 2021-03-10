Вже наступного року Альянс може відмовитися від співпраці з Росією, яка окупувала Крим і Донбас.

НАТО необхідно розробити нову стратегію відносин з Росією з урахуванням її дій в Криму і на Донбасі.

Про це під час виступу в Стенфордському університеті повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише ТАСС.

Він нагадав, що раніше концепція Північноатлантичного альянсу передбачала прагнення до стратегічного співробітництва до РФ, однак тепер потрібно кардинально змінити стратегію відносин з країною-агресором. Як вважає Єнс Столтенберг, лідери НАТО підготують нову лінію поведінки до 2021 року.

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«У колишній концепції було записано, що ми прагнемо до стратегічного співробітництва (з Росією – ред.). Це було до Криму, Донбасу, інших агресивних дій Росії... Так що я сподіваюся, що коли лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на саміті в цьому році, вони погодяться з необхідністю розробити нову Стратегічну концепцію і вже остаточно домовляться про неї на наступному саміті в наступному році», – зазначив Столтенберг.

Раніше Єнс Столтенберг під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що для вступу в НАТО Україна повинна зосередитися на реформах, боротьбі з корупцією і посиленні контролю за оборонними інститутами. Генсек підкреслив, що Україна вже зараз є одним з найважливіших партнерів Альянсу.

"Я не можу назвати вам конкретну дату. Скажу тільки, що ми продовжимо підтримувати Україну в її євроатлантичному прагненні, ми будемо підтримувати Україну, і ви можете рухатися до членства в НАТО", — заявив Столтенберг.

Глава офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявив, що зараз Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО і вимагати членства, адже виконує всі кроки для цього. На його думку, потрібно максимально прискорити процес, тому що країна стала "форпостом захисту демократичних цінностей" під час війни на Донбасі. Андрій Єрмак також нагадав, що в 2020 році Україна отримала статус учасниці програми "Партнерство розширених можливостей".

Віце-прем'єр Ольга Стефанишина стверджує, що до кінця 2021 року Україна отримає відповідь за планом дій для вступу в НАТО.

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Автор: Вікторія Гордієнко