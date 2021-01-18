У Міністерстві закордонних справ України вважають, що в Росії продовжується ганебна практика наступу на права людини та придушення свободи слова.

Міністерство закордонних справ заявляє, що Україна занепокоєна у зв'язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також"Сумнівів не було": російський опозиціонер розкрив причину повернення Навального на батьківщинуПро це йдеться в заяві МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова", - йдеться в заяві.

Як наголосили українські дипломати, затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

"Вимагаємо від російської влади негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою. Закликаємо також міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ", - йдеться в заяві.

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

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Автор: Віталій Саєнко