У мережі опублікували повне відео моменту затримання російського опозиціонера Олексія Навального у московському аеропорту "Шереметьєво".
Читайте такожРосіянам заборонили зустрічати Навального в московському аеропортуРолик опублікував Telegram-канал Baza.
"Повне відео затримання Олексія Навального. Навальний пішов з поліцейськими, адвокат і Юлія Навальна залишилися", - йдеться в підписі до відео.
Затримання Навального в Москві: що відомо
- 17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.
- Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився у "Шереметьєво".
- На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.
- За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що він нічого не боїться.
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