Опозиціонер повернувся з Німеччини до Росії.

Перед затриманням у Москві російський опозиціонер Олексій Навальний виступив з невеликою промовою в аеропорту.

Читайте такожНавального, який анонсував повернення в Росію, оголосили в розшукЯк пише Telegram-канал "Телеканал Дождь", він сказав, що правий і нічого не боїться:

"Це найкращий мій день за останні п'ять місяців, я абсолютно щасливий, що прилетів. Зараз вийду і поїду додому, тому що я правий, всі кримінальні справи сфабриковані. Не тільки правда на моєму боці, але і суд. Нічого не боюся і вас закликаю нічого не боятися".

Після того, як його затримали, дружина Олексія Навального Юлія коротко прокоментувала ситуацію, передає Telegram-канал nexta_live.

"Вони настільки бояться Олексія, що паралізували практично всі польоти сьогодні ввечері в Москві. Підвели стільки людей просто через людину, яка прилетіла на свою Батьківщину назад. Найголовніше, що Олексій сьогодні сказав: він не боїться. Я теж не боюся, і вас всіх закликаю не боятися!".

Затримання Навального у Москві: що відомо

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.

Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські та зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

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Автор: Катерина Шварц