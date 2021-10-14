Нове засідання РНБО відбудеться вже цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони у п'ятницю, 15 жовтня.

Як повідомляє прес-служба РНБО, засідання відбудеться о 16:00.

Зазначається, що усі члени Ради поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що під час нового засідання орган, зокрема, розгляне питання надрокористування.

Читайте такожЗеленський увів в дію рішення РНБО щодо збільшення фінансування сектора нацбезпеки та оборони: що даліЗа словами Данілова, на засіданні заслухають звіти органів стосовно контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради національної безпеки і оборони пройшло 17 вересня. У той день РНБО вирішила, що в Україні потрібно запровадити обмежувальні заходи проти всіх, хто причетний до організації так званих "виборів" до Державної думи Росії на окупованих територіях нашої держави.

Раніше Рада нацбезпеки вирішила, що в українській державі потрібно запровадити санкції проти низки осіб, причетних до контрабанди. Пізніше РНБО розширила список контрабандистів, проти яких застосовуються санкції.

Рішення Ради нацбезпеки набувають чинності після відповідних указів президента.

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк