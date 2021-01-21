Причиною звільнення заступника міністра є його затримання за кермом у нетверезому стані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це він повідомив у Telegram.

"В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав - в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - написав Шмигаль.

Видання "УП" повідомляє, що причиною звільнення заступника міністра є його затримання за кермом у нетверезому стані.

Скандал із заступником віце-прем’єра Віталієм Немілостівим: що відомо

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти з місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

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Автор: УНІАН