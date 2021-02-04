Його підозрюють у причетності до організації замовного вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова.

Суд дав дозвіл на затримання з метою приводу колишнього першого заступника голови СБУ, полковника Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у причетності до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

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Так, Нескоромного названо "особою, яка переховується від органів досудового розслідування", а в пункті про запобіжний захід вказано, що наразі суд дозволив його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадується, що екс-заступника голови СБУ підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Що відомо про справу

23 січня в СБУ заявили, що запобігли замовному вбивству начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова. За даними СБУ, позбавити життя Наумова вирішили колишній перший заступник голови СБУ, полковник Дмитро Нескоромний та співробітник Антитерористичного центру при СБУ Юрій Расюк.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного.

"Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя Наумова. Для його виконання співробітник АТЦ СБУ Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їхнє фінансування, організував стеження за Наумовим", - заявили у СБУ.

Расюка було затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації підготовки вбивства Наумова. СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

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Автор: Антоніна Доломанжи