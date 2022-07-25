Усі державні органи працюють на межі своїх можливостей, зазначив спікер президента України.

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили причину звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"Війна мобілізувала не лише нашу армію, а мобілізувала усіх нас. Усі державні органи. Ми зараз усі працюємо, скажімо так, на межі наших можливостей. Це велике фізичне, моральне, психологічне навантаження. Але, на жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати із таким навантаженням", - повідомив Никифоров.

"Тому було ухвалене рішення про такі кадрові зміни. Це виключно через стан здоров'я. А що стосується решти, то пан Демченко усю свою дипломатичну і професійну кар'єру вірою і правдою служив Україні, і будь-які нагадування про якісь плітки, чутки чи якісь безпідставні звинувачення не доречні", - наголосив Никифоров.

Нагадаємо, 25 липня Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини: