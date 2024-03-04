Також Кабмін працює над створенням Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

Кабінет міністрів планує скоротити кількість міністерств на третину та впровадити "Дію" для державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конфереції. "Президент оголошував, що ми ведемо роботу над зміною формату уряду, тобто скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість держслужбовців", - заявив він.

За його словами, цьогоріч уже скоротили 20 тис. вакансій державної служби.

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Також Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над створенням Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

Він пояснив, що міністерства мають формувати політики, а Центр уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку.

"Ми також працюємо над запровадженням так званої "Дії" для держслужбовців", - розповів очільник уряду.

Скорочення міністерств

25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що згодом можливе скорочення управлінського апарату через дефіцит коштів на його фінансування.

"У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит продовжуватиметься, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабінет міністрів йдеться, щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась. Є такий формат, ми до нього підготовлені", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що мова йде про зменшення кількості міністерств, міністрів, більш скоординоване управління.

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