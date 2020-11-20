Вона зазначила, що на посаді прем'єр-міністра Молдови неодноразово говорила про повагу до територіальної цілісності України.

Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила свою позицію щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України щодо Криму.

Читайте такожКулеба підтвердив плани призначити екс-міністра фінансів новим послом в США

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді". Вона зазначила, що на посаді прем'єр-міністра Молдови неодноразово говорила про повагу до територіальної цілісності України.

"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом", - сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що "не має пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".

Володимир Зеленський та п'ятий президент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що окупований Крим "належить РФ".

Вибори президента Молдови-2020

У Молдові 15 листопада відбувся другий тур виборів президента.

На них перемогу здобула кандидат від партії "Дія і солідарність", колишній прем'єр-міністр Майя Санду. Її суперником був чинний глава держави Ігор Додон.

Президент України Володимир Зеленський вже запросив новообраного президента Молдови Майю Санду відвідати Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк