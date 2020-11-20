Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила свою позицію щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України щодо Криму.
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Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді". Вона зазначила, що на посаді прем'єр-міністра Молдови неодноразово говорила про повагу до територіальної цілісності України.
"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом", - сказала вона.
Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що "не має пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".
Володимир Зеленський та п'ятий президент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що окупований Крим "належить РФ".
Вибори президента Молдови-2020
- У Молдові 15 листопада відбувся другий тур виборів президента.
- На них перемогу здобула кандидат від партії "Дія і солідарність", колишній прем'єр-міністр Майя Санду. Її суперником був чинний глава держави Ігор Додон.
- Президент України Володимир Зеленський вже запросив новообраного президента Молдови Майю Санду відвідати Україну.
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