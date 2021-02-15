Документи стосуються, зокрема порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності її дисциплінарних інспекторів.

У Верховній Раді України зареєстровано три президентські законопроекти щодо деяких питань діяльності Верховного суду та Вищої ради правосуддя.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Так, сьогодні, 15 лютого, зареєстровано внесений президентом проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (№5067), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068), а також проект закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (№5069).

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Тексти цих документів на сайті парламенту поки ще не оприлюднено.

Законопроекти Зеленського щодо роботи судової системи України

13 лютого прес-служба Офісу президента заявила, що глава держави Верховній Раді підтримати три законопроекти для розв'язання проблемних питань у судовій системі.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного суду.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

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Автор: Таня Поляковська