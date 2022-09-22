За його словами, Путін переслідує виключно свої персональні інтереси, і є надія, що росіяни це почують і зрозуміють.

Проведений обмін полоненими "один до чотирьох" на користь України демонструє перевагу нашої держави та є ударом по мобілізації в Росії.

Про це заявив політолог Микола Давидюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обмін "один до чотирьох" демонструє перевагу України в цьому переговорному процесі, і це насправді дуже сильний удар по мобілізації. Син Пєскова, який каже, що він "господін Пєсков і не піде воювати", обмін "один до чотирьох" на нашу користь, початок протестів – це тренди того, що до кінця тижня ця мобілізація може бути зірвана", - сказав Давидюк.

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За його словами, Путін переслідує виключно свої персональні інтереси, і є надія, що росіяни це почують і зрозуміють.

"І найголовніше – дуже дивно виглядає, коли українці просили росіян "Вийдіть на площі" в лютому, ніхто не хотів виходити. А зараз, коли над ними нависає питання померти десь під Херсоном чи під Луганськом, - то вже все, вони згадали про демократію. Насправді для нас, якщо вони вийдуть і зметуть режим, – прекрасно, але розраховувати на це 100% ми не можемо", - зазначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня із російського полону вдалося звільнити 215 людей, серед яких 205 українців та 10 іноземців повертаються додому.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за підсумками середи, 21 вересня, що серед звільнених - 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці. За його словами, обміняли наших героїв на Віктора Медведчука і ще 55 тих, "хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України".

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. Також цю роботу забезпечували керівники СБУ та МВС. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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