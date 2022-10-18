Глава держави знову наголошує, що Росія буде нести відповідальність за руйнацію і вбивства в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що терор і вбивства мирних жителів нічого не змінять для Росії на полі бою.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи?", - заявив президент.

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"Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", - наголосив Зеленський.

Атака по Україні сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 18 жовтня, російські загарбники атакували територію України. Повітряна тривога оголошена по всій країні.

Наразі повідомляється про вибухи у Харкові. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста. У місті через вибухи зупинили рух метро.

Також вибухи сталися й у Дніпрі. За інформацію ОПУ, є 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури, він зазнав серйозних пошкоджень.

Сповіщають також про вибухи та знеструмлення у Житомирі. Як зазначили в ОПУ, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

У Києві також є влучання. Подекуди почалися перебої з електропостачанням. За інформацією ОПУ, попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі.

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