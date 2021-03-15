У дописі Логара глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo.

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який завтра має прибути до України, анонсував свій візит у Facebook, однак допустив помилку в прізвищі очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

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Про це повідомляє «Європейська правда». У дописі Логара глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba. Наразі ця публікація вже недоступна до перегляду.

Журналісти звернули увагу, що у прес-службі Міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили. У твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.

Втім, варто зазначити, що допис МЗС країни написано англійскою мовою, а анонс на сторінці Логара було складено словенською.

Анже Логар прибуде до Києва вже завтра. В Україні він має зустрітись з Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Автор: Дмитро Захаров