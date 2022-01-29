Український депутат постійно відвідує ефіри кремлівських пропагандистів.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав вторгнення Росії в Україну "звільненням".

Відповідний пост з’явився у Telegram депутата.

"Чому ж одразу нападуть? Звільнять!" - заявив Кива.

Ілля Кива – відомий своєю проросійською позицією. Він постійно відвідує ефіри кремлівських пропагандистів, розповідаючи про "неонацистів" в Україні.

"Сьогодні, через 8 років, Росія почала диктувати умови і заявляти про свої права. Правах на ту територію, яка, дійсно, на мою думку, повинна знаходитися в одному Союзі. Нашому слов'янському союзі", - сказав він в ефірі "Росія 1" у грудні 2021 року.

У жовтні член ОПЗЖ привітав Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний депутат заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

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Проте на запитання журналістів про російську агресію на Донбасі й численні факти порушення Росією міжнародного права відповісти не зміг.

Крім того, ЗМІ помітили Киву за листуванням з іншим одіозним політиком – російським депутатом і відкритим українофобом Володимиром Жириновським.

Його однопартійці стверджували, що Ілля Кива "контужений".

Нардеп потрапляв у корупційні скандали та у незручні ситуації.

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