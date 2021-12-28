Слов'янські народи мають протистояти Заходу, впевнений нардеп.

Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива у розмові з російськими пропагандистами заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

Таку заяву він зробив в ефірі російського федерального телеканалу "Росія 1".

Читайте такожХто може коментувати зовнішню політику України: Зеленський визначив перелікЗа словами Киви, останні 8 років Росія нарощувала військовий потенціал, щоб тепер "диктувати умови" і забрати "своє" - всю територію України.

"Сьогодні, через 8 років, Росія почала диктувати умови і заявляти про свої права. Правах на ту територію, яка, дійсно, на мою думку, повинна знаходитися в одному Союзі. Нашому слов'янському союзі", - сказав він.

Він високо оцінив політику Кремля і виправдав окупацію Криму у своїх репліках.

"Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років ви прийшли за всім", - продовжив Ківа.

Роздуми українського політика перервала російська пропагандистка, ведуча шоу Ольга Скабєєва.

"Небезпечно міркуєте", - сказала вона, уточнивши, чи не переїхав Кива до Росії.

Однак це не змусило Киву зупинитися. Він продовжив озвучувати свою думку про ситуацію в Україні, заявляти про "колонізацію" країнами Заходу, закликати Росію "зіграти ключову роль в майбутньому країни".

Також Кива виступив за об'єднання слов'янських народів для того, щоб дати відсіч заходу.

Українські правоохоронці наразі не зреагували на заяви Киви, що прозвучали в ефірі рупора російської пропаганди.

Зазначимо, Ілля Кива відомий своєю проросійською позицією: він вітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, на що отримав гідну відповідь від бійців ООС, регулярно з'являється в ефірах кремлівських пропагандистів.

Раніше депутат розстріляв портрети українських діячів, привітавши Київ з річницею визволення від нацистів.

Ще раніше член ОПЗЖ, симпатик режиму Януковича, висловив жаль, що його разом з активістами Євромайдану колишній президент-утікач не тиснув важкою технікою.

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