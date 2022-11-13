США вважають, що Київ має принаймні здаватися відкритим для переговорів.

Високопоставлені офіційні особи США почали підштовхувати українську владу до того, аби задуматися про мирні переговори з Росією.

Як пише The Wall Street Journal, хоча представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не буде тиснути в питанні щодо мирних переговорів, Україні був переданий сигнал про те, що Київ має принйамні здаватися відкритим для завершення війни таким шляхом.

"Ми кажемо українцям, що їм вирішувати, коли це робити. Але, можливо, було б непогано зробити це раніше", – сказав західноєвропейський чиновник.

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За інформацією джерел видання, таке ж повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам передав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва 4 листопада. Вашингтон припускає, що Київ отримає важелі впливу, проявляючи відкритість до переговорів, кажуть джерела видання.

Два європейські дипломати сказали журналістам на умовах анонімності, що Салліван також нібито рекомендував команді Зеленського почати думати про свої "реалістичні вимоги і пріоритети" для переговорів. Йдеться, зокрема, про перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Водночас офіційні особи деяких європейських країн, особливо східних і північних, заявляють, що публічне прагнення до переговорів може зашкодити зусиллям України і зіграти на руку Росії.

"Українці отримають повідомлення про те, що їхня боротьба безглузда. Повідомлення, яке отримає Росія, полягатиме в тому, що прийшов час переобладнати і перебудувати економіку. Ніхто не вірить, що Росія зупиниться, поки не досягне своєї стратегічної мети", – сказав північноєвропейський чиновник.

Європейські та американські офіційні особи також заявляли, що не бачать ознак того, що Кремль зацікавлений у серйозних переговорах. Зокрема, міністри "Великої сімки" також заявили напередодні, що заклик Кремля до мирних переговорів не викликає довіри.

Американські чиновники також не вважають, що зараз правильний час для переговорів. Але багато, за інформацією видання, схиляються до думки, що найближчі тижні і місяці дадуть можливість поговорити про переговори.

Те, що Вашингтон, можливо, схиляє Україну до переговорів до того, як її війська доб'ються подальших успіхів, викликає стурбованість європейських партнерів, зазначає джерело WSJ.

Між союзниками України є розбіжності щодо того, коли саме варто переходити до дипломатії. Вони засновані на різних оцінках того, якою буде ситуація на фронті в найближчі місяці.

Одні кажуть, що в України є "реальні, практичні проблеми з досягненням військового прогресу" і нестача боєприпасів. Також деякі союзники по НАТО вважають, що Україні буде складно зробити великий прорив, оскільки тепер йдеться про звільнення більш урбанізованих районів, де російські війська перебували довше і де у них був час зміцнити свою оборону. Інші не вірять, що бойові дії застопоряться, враховуючи зростання арсеналу зброї, зокрема, його поповнення системами ППО.

Переговори України і Росії: останні заяви Києва і Вашингтона

Як писав УНІАН, раніше цього тижня очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що "має бути взаємне визнання того, що військова перемога в справжньому розумінні цього слова може бути недосяжною військовими засобами, тому потрібно звернутися до інших засобів".

У ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що адміністрація Байдена не підтримує позицію Міллі з цього питання.

Того ж дня, коли генерал Міллі заговорив про можливість для переговорів, президент США Джо Байден публічно припустив, що скоро може настати відповідний час для цього. За його словами, і Росія, і Україна, намагаються вирішити, що будуть робити взимку, і чи підуть на компроміс.

Українська влада та експерти розглядають будь-який заклик "домовлятися" з країною-агресором, поки вона не вивела свої війська, як заклик до капітуляції.

В Офісі президента наголошували, що для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова – виведення російських військ з території України.

За оцінкою радника глави ОПУ Михайла Подоляка, Росія "політично і психологічно дозріє" до переговорів після звільнення Донецька або Луганська.

В інтерв'ю CNN цього тижня президент України Володимир Зеленський акцентував, що Україна готова говорити з Росією, яка "дійсно готова до миру" і "готова визнати, що вони окупанти". Він зазначив, що поки не бачить подібних заяв з російського боку. Зеленський також наголосив, що Україна продовжить наполягати на поверненні всіх окупованих з 2014 року територій.

Також раніше глава держави акцентував, що у Путіна "немає майбутнього", а тому діалог з ним Неможливий.

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