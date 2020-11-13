Голова Офісу президента Андрій Єрмак прийме рішення за заявою про відставку свого радника Ігоря Уманського після особистої зустрічі.
Про це повідомив заступник Єрмака Михайло Подоляк, пише НВ.
"Голова Офісу зараз, з відомих причин, перебуває на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і ухвалить остаточне рішення...", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника офісу президента.
Коронавірус в офісі президента
- 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і голова офісу президента Андрій Єрмак.
- Вранці 12 листопада стало відомо, що у "Феофанію" госпіталізували інфікованого коронавірусом Володимира Зеленського та голову офісу президента Андрія Єрмака. У обох - легкі симптоми вірусу. За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, тому що там кращі умови для проходження самоізоляції.
- 6 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарні госпіталізують тільки хворих з важкими симптомами через перевантаження медичної системи.
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