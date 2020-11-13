Радник Голови ВП Ігор Уманський написав заяву про звільнення / REUTERS

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прийме рішення за заявою про відставку свого радника Ігоря Уманського після особистої зустрічі.

Про це повідомив заступник Єрмака Михайло Подоляк, пише НВ.

"Голова Офісу зараз, з відомих причин, перебуває на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і ухвалить остаточне рішення...", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника офісу президента.

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Автор: УНІАН