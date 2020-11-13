Голова Офісу президента Андрій Єрмак прийме рішення за заявою про відставку свого радника Ігоря Уманського після особистої зустрічі.

Про це повідомив заступник Єрмака Михайло Подоляк, пише НВ.

"Голова Офісу зараз, з відомих причин, перебуває на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і ухвалить остаточне рішення...", - заявив він.