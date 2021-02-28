Член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш вважає, що в України є можливість повернути контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей протягом найближчого десятиліття.
Відповідний прогноз Гармаш дав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Наше завдання - просто створювати умови, коли Росія може захотіти вийти, тобто постійно цілеспрямовано послаблювати противника по всіх фронтах і використовувати ті геополітичні можливості, які час від часу виникають і є зараз", – зазначив член делегації ТКГ.
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Гармаш підкреслив, що метою Росії є заморожений конфлікт, який невигідний Україні.
"Мені здається, нинішня влада вірить у таку можливість, вона бачить мінливі геополітичні та економічні умови Росії, і трошки рухається до цього. Не хочу робити прогнози, але думаю, реальна перспектива – найближчі 10 років як мінімум у нас є, щоб звільнити Донбас", – підсумував член української делегації в ТКГ.
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