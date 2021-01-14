Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що настане час, коли РФ буде притягнута до відповідальності за всі свої дії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що запланований Росією перепис населення в окупованому Криму не змінить її статусу держави-окупанта.

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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час спілкування з користувачами Twitter.

"Росія може робити будь-які переписи, але це не змінює її статусу держави-окупанта і того факту, що настане час, коли за всі свої дії Росія буде нести відповідальність. Сьогоднішнє рішення ЄСПЛ це підтверджує", - заявив Кулеба.

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Сьогодні, 14 січня, ЄСПЛ визнав "частково прийнятною" скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму і перейшов до розгляду справи по суті.

Ця справа стосується звинувачень України на адресу РФ у систематичних порушеннях Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод в окупованому Криму.

РФ у квітні цього року планує провести перепис населення, в тому числі на окупованому українському півострові.

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Автор: Віталій Саєнко