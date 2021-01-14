Окупація Криму - Кулеба висловився, що думає про "перепис" Росії / Фото УНІАН, Олексій Сувіров

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що запланований Росією перепис населення в окупованому Криму не змінить її статусу держави-окупанта.

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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час спілкування з користувачами Twitter.

"Росія може робити будь-які переписи, але це не змінює її статусу держави-окупанта і того факту, що настане час, коли за всі свої дії Росія буде нести відповідальність. Сьогоднішнє рішення ЄСПЛ це підтверджує", - заявив Кулеба.

Скарга України до Росії: що відомо

  • Сьогодні, 14 січня, ЄСПЛ визнав "частково прийнятною" скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму і перейшов до розгляду справи по суті.
  • Ця справа стосується звинувачень України на адресу РФ у систематичних порушеннях Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод в окупованому Криму.
  • РФ у квітні цього року планує провести перепис населення, в тому числі на окупованому українському півострові.

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Автор: Віталій Саєнко