Минулого року в січні, зазначила Зеленська, вона видалила у себе всі соцмережі з гаджетів.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як ставиться до хейту та чи читає коментарі про себе у соцмережах.

Цим вона поділилася у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

"Мабуть, хтось вважає, що я буду вдома ридати — і від цього щось змінюється. Не буду нікого розчаровувати. Я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку мого чоловіка. Читаєш про себе безліч якоїсь маячні. Іноді можна навіть посміятися, тому що взагалі буває якась дурня", - заявила дружина Зеленського.

Читайте такожЗеленський з дружиною прибули до ОАЕВона ствердно відповіла на запитання Мосейчук, чи читає коментарі у мережі. Іноді, за її словами, після такої інформації її емоційно розхитує.

Так, минулого року в січні, зазначила Зеленська, вона видалила у себе всі соцмережі з гаджетів.

"Потім через півроку все ж таки зайшла — щось мені потрібно було почитати. І зрозуміла, що до цього просто по-іншому треба ставитися, спокійніше. Задля того, щоб розуміти тенденції, про що зараз згадують, що ще пам’ятають, і які фейки ще живуть, а які нові", - додала дружина глави держави.

Також вона поділилася з ведучою, до якого хейту вона ніколи не звикне.

"Я не звикаю і не звикну ніколи, наприклад, до того, що ображають дітей... Критика іноді навіть правильна і чесна. Але коли зачіпають дітей або батьків, тут я вже ніколи не погоджуся з такою поведінкою. Я вважаю це непристойним і неприйнятним. Так не можна робити", - підсумувала Зеленська.

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Шоумен перебуває у шлюбі з Оленою Кияшко з 2003 року, з якою до весілля зустрічався близько 7 років. Вони навчалися у паралельних класах в школі.

У 2008 році у сім'ї з'явилося поповнення – донька Саша. А на початку 2013 року - син Кирило.

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Автор: Ольга Робейко