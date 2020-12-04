Водночас, за словами голови Верховної Ради, на даний час таких ініціатив у парламенті немає.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає пролонгацію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Читайте такожРосія у ТКГ підтримала план дій ОРДЛО - українська делегаціяЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю.

«Я думаю, що пролонгація можлива. Станом на сьогодні таких ініціатив поки що немає, але теоретично вони можуть з'явитися найближчим часом», - сказав спікер.

Разумков нагадав, що така процедура вже була минулого року - закон було пролонговано на рік. Він припускає, що скоріш за все буде продовжено ще на рік дію цього закону. При цьому Разумков сумнівається, що до закону вноситимуться якісь зміни.

«Інші якісь зміни, я думаю, що малореалістичні. Тому що пройти це питання треба буде швидко, оскільки закінчується таймінг нашої роботи в цьому році, і це можна буде зробити на наступному пленарному тижні, якщо з'явиться така ініціатива», - зазначив голова Верховної Ради.

При цьому він додав, що будь-які інші ініціативи, «в тому числі пов'язані з будь-якими формулами (йдеться про формулу Штаймайєра- УНІАН), тощо також не фіксувалися Апаратом ВРУ».

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Автор: Надя Пришляк