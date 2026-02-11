В Раді відреагували на ідею відправити українську делегацію до Москви

Така поїздка може бути використана Путіним і російською пропагандою проти нас, кажуть в Раді.

У Верховній Раді прокоментували ідею відправлення української делегації до Москви для переговорів безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") у коментарі УНІАН заявив, що не бачить сенсу в такій поїздці ані з дипломатичної, ані з політичної точки зору.

На його думку, така поїздка може бути використана Путіним і російською пропагандою проти нас.

"Крім того, знаючи, на що здатні росіяни, з точки зору безпеки це вкрай небезпечна поїздка. Якщо взагалі є потреба зустрічатися з Путіним, то це можна зробити на території третьої держави. Зовсім не обовʼязково їхати до Москви", - вважає депутат.

Крім того, Мережко додав, що не вірить, що навіть якщо така поїздка відбудеться, то це взагалі щось дасть.

"Питання не в формі, не в тому, де і як зустрічатися, а в суті, в тому, що Путін абсолютно не проявляє жодних ознак, що він готовий до перемирʼя", - пояснив парламентар.

Переговори в Москві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Telegram-канал Ukraine context, який пов'язують з керівником ОП Кирилом Будановим, написав, що для прискорення переговорного процесу буцімто розглядається можливість відправки української делегації до Москви на переговори особисто з російським диктатором.

Там зазначили, що причиною є те, що чинний склад російської переговорної групи не має жодного впливу в Кремлі та повноважень приймати важливі рішення щодо врегулювання війни.

