BMW відкликає понад півмільйона автомобілів через небезпечний дефект

У BMW порекомендували власникам не залишати свої автомобілі без нагляду з працюючим двигуном.

Компанія BMW відкликає автомобілі відразу декількох моделей по всьому світу. Відкликання торкнеться в цілому близько 575 000 автомобілів, пише Bild.

Було встановлено, що після великої кількості запусків може виникнути підвищений знос магнітного перемикача стартера на деяких моделях BMW. Це може призвести до проблем із запуском двигуна.

Також в BMW поділилися, що не виключено коротке замикання, яке може призвести до локального перегріву стартера.

Відео дня

"У гіршому випадку це може призвести до загоряння автомобіля під час експлуатації. У цьому випадку під час руху або при виході з автомобіля може бути помітний дим або запах", - розповіли представники бренду журналістам.

Відкликання торкнеться наступних моделей:

2 Series Coupe;

3 Series;

4 Series;

5 Серія;

6 Серія Gran Turismo;

7 Серія;

X4;

X5;

X6;

Z4.

У BMW порекомендували власникам цих автомобілів не залишати їх без нагляду з працюючим двигуном. Це стосується автомобілів з реле стартера, виробленими в період з липня 2020 року по липень 2022 року. Не можна точно сказати, коли саме були побудовані ці автомобілі, оскільки стартери пройшли різний шлях, перш ніж були встановлені.

У виданні зазначили, що власники автомобілів BMW можуть перевірити на сайті виробника, чи підлягає їхній транспортний засіб відкликанню. Для цього необхідно ввести ідентифікаційний номер авто (VIN).

Які моделі BMW не варто купувати

Раніше в SlashGear назвали 10 моделей BMW, які не варто купувати. За словами експертів, у цих автомобілів занадто багато проблем.

Зокрема, експерти закликали не купувати BMW Х3 2013 року і BMW 328i 2011 року. Також експерти радять утриматися від покупки BMW 335i 2011 року і BMW Х5 2011 року.

Вас також можуть зацікавити новини: